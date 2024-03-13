Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

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То, что на стороне ВСУ находятся наемники из западных стран, давно не секрет.

Сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США командовал отрядом иностранных наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский военнопленный Юрий Водян в беседе с РИА Новости.

«Заходя в столовую, увидели: какой-то новый человек. Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник», — сказал он.

Водян добавил, что сотрудник ЦРУ был бывшим командиром отряда наемников. Его ранили, а после лечения он решил приехать повидаться с иностранными бойцами перед отъездом из зоны боевых действий.

Сам украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали из Николаевской области в ноябре 2023 года. Он служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Оружие сложил в конце января, после попытки со сослуживцами штурмом взять село Первомайское ДНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что группу иностранных наемников обнаружили под Авдеевкой в ДНР.