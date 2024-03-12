На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике после уничтожения Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Несколько дней назад в районе Покровска российскими войсками были уничтожены две пусковые установки ЗРК производства США.

Некролог о погибшем зенитчике Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павле Василькове появился в социальных сетях. Его фото на фоне пусковой установки американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot опубликовал некий пользователь.

В посте говорится о том, что, боевик, предположительно, погиб «во время выполнения боевой задачи» — он, в том числе, охранял небо над Украиной. На фотографии можно заметить пусковую установку Patriot производства США, а также контейнеры с зенитными ракетами.

Несколько дней назад, 9 марта, стало известно об уничтожении российскими войсками двух ЗРК Patriot в районе Покровска. Информацию подтвердили в Минобороны России и предоставили кадры нанесения ударов по целям противника.

Западные СМИ, комментируя информацию, отметили, что союзникам киевского режима понадобятся месяцы или даже годы, чтобы поставить Украине зенитно-ракетные комплексы на замену уничтоженным Patriot.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, капитуляция Украины не приведет к миру. По его словам, необходимо сесть за стол переговоров и обсудить решения, при которых Незалежная сохранится как суверенная страна.

Комментируя данное заявление, сенатор Алексей Пушков заметил, что в словах Столтенберга впервые прозвучали мысли о переговорах.

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Спецоперация России на Украине

В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия РФ по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней ВСУ не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны РФ ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.