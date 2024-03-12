Иллюзий не осталось: в Совфеде назвали основную цель НАТО в отношении России

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Presidential Office of Ukr

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Ровно 25 лет назад в блок были приняты Венгрия, Польша и Чехия — состоялось так «называемое четвертое расширение», с которого началось движение на восток.

Североатлантический альянс главной своей целью видит вовсе не защиту от пресловутой «российской агрессии», а ослабление сильнейшего соперника. Об этом РИА Новости заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ровно 25 лет назад в блок были приняты Венгрия, Польша и Чехия. Состоялось так «называемое четвертое расширение», с которого началось движение на восток.

«Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, всем уже очевидно, что основная цель НАТО — Россия. После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну», — заявил Цеков.

Политик подчеркнул, что видит НАТО в первую очередь военной коалицией, несущей в мир конфликты. Это подтверждают и бомбардировки Югославии 1999 года, которые в документах операцию называли «Союзной силой», и сегодняшняя ситуация на Украине.

Несмотря на амбициозные планы, перспективы альянса, по мнению Цекова, далеко не безоблачны. Он полагает, что в обозримом будущем блок ожидает неизбежное саморазрушение.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведка США заявила о нежелании России вступать в конфликт с НАТО.