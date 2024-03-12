Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал глава города в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле.