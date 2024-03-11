Собянин рассказал, каким будет разноуровневый переход около ГЭС-2

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Улучшение инфраструктуры — одна из важнейших задач, стоящих перед правительством города.

Новый пешеходный переход появится под Малым Каменным мостом. Он станет частью прогулочного маршрута от ГЭС-2 и кинотеатра «Ударник» до Репинского сквера. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Переход будет разноуровневым, отмечалось в сообщении градоначальника в Telegram-канале. Часть перехода станет смотровой площадкой, а небольшие лестницы — амфитеатром, где можно будет сидеть и смотреть на воду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро. По словам мэра, Москва является безусловным лидером по обновлению подвижного состава в пассажирском транспорте, а в частности, в метрополитене. С 2010 года средний возраст поездов метро уменьшился в два раза — с 24 лет до 12. Собянин отметил, что это не просто новые поезда, это поезда новых поколений. Уже запустили поезд «Москва-2024», через два года выйдет «Москва-2026». Мэр Москвы также сообщил, что Замоскворецкую линию за три года на 100% обновят поездами «Москва-2024» и «Москва-2026».