Украина признала неспособность бороться с авиацией России: «Все больше и больше»

Фото: © РИА Новости / Валентин Капустин

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Киевский режим продолжает нести потери, как в живой силе, так и технике. И даже помощь союзников ситуацию не спасает.

Российские войска способны за короткое время наносить авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в одном из интервью.

Военный эксперт указал на то, что российская авиация способна быстро наносить удары сразу после обнаружения целей. Таким образом, по словам Старикова, Россия вышла на новый уровень военной мощи, что значительно осложняет ситуацию для Украины.

«Нам все больше и больше будет тяжело бороться с их самолетами и бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы», — указал экс-полковник.

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В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней Вооруженные силы Украины (ВСУ) не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны России ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы поразили элитные войска ВСУ под Харьковом.