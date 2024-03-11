ВСУ лишились очередного танка Abrams и более 430 боевиков под Авдеевкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Российские бойцы продолжают продвижение на данном направлении спецоперации.

Российские бойцы уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении, где киевский режим также понес потери в живой силе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за минувшие сутки.

Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, отразив 11 контратак боевиков киевского режима. Таким образом, армия Украины лишилась более 430 солдат, а также техники, включая очередной танк Abrams.

«Противник потерял более 430 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО „Град“, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30», — говорится в сводке.