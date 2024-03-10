Верный и надежный тыл: как женщины-волонтеры помогают бойцам в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Независимо от возраста, профессии и материального положения они помогают военным и мирным жителям Донбасса — доставляют медикаменты и гуманитарную помощь, пекут, вяжут, шьют.

По статистике, в благотворительных организациях две трети участников — это женщины. Гендерный дисбаланс объясняется просто, на уровне психологии: отзывчивость, сопереживание тем, кто в беде. Участливость — это качества в большей степени присущие именно женщинам.

Волонтерские организации массово стали появляться в России во время COVID, когда стало понятно, что только государственной системы поддержки недостаточно, чтобы оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Когда началась специальная военная операция, многие волонтеры переключили свою заботу на военнослужащих и жителей Донбасса и Новоросии. Тем более, что там на передовой мужья, сыновья, братья, отцы воюют.

Мы часто говорим, что мужчине важен крепкий тыл, имея в виду семейные отношения, устройство быта. Но в современных условиях искренняя и бескорыстная забота о наших военнослужащих от женщин-волонтеров — это крепкий тыл страны. Но зачем им это? Почему они готовы терпеть лишения и трудности — корреспондент «Известий» Александр Морозов выслушал истории.

Кто, если не они? Независимо от возраста, профессии и материального положения они помогают фронту и мирным жителям Донбасса. Хрупкие снаружи — сильные духом внутри. Они доставляют медикаменты и гуманитарную помощь, пекут, вяжут, шьют. По крупицам собирают деньги на покупку дорогостоящего оборудования для борьбы с беспилотниками.

«Вообще „Гарпии“ — очень дорогие, то есть, например, „Гарпию“ там дороже, чем Niva купить», — объяснил организатор гуманитарной помощи на Донбасс Евдокия Шереметьева.

От теплой одежды, лекарств до «Гарпий», глушилок, дронов и коптеров.

Москвичка Евдокия, или как ее называют бойцы Дуня, уже десять лет оказывает помощь народу Донбасса. А когда-то в ее жизни была и «Болотная» и «Сахарова», оппозиционно настроенная она ходила на митинги, но в один момент поняла, где настоящая правда.

«Когда начались проблемы с Крымом, с Донбассом — мне было совершенно ясно, что там наши люди, и не помочь им было просто нельзя. И часть моих друзей не приняло эту позицию, и мы перестали с ними полностью общаться», — объяснил организатор гуманитарной помощи на Донбасс Евдокия Шереметьева.

Группа Евдокии сейчас активно помогает бойцам на передовой. Лично отвозят прямо к линии боевого соприкосновения.

По словам волонтеров, некоторые им говорят: «Зачем помогать солдатам, если у них и так все есть?»

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«Например, ребята лишились всех „птичек“. Да, от момента, когда командир подаст заявку и получит, там получит этот дрон, проходит время, а этого времени просто нет», — поведал организатор гуманитарной помощи на Донбасс Евдокия Шереметьева.

«Здесь собрано на 40 человек одному подразделению. Вот посылка от нас», — рассказал руководитель волонтерского движения Елена Потапенкова.

Около 300 смолянок, как 300 спартанцев, отшивают военную амуницию бойцам на передовую в промышленном масштабе. Швейные войска, как они сами себя называют, организовала Елена Потапенкова, сначала она сама была волонтером, а потом решила на заработанные деньги организовать центр помощи.

Рюкзаки, подсумки, аптечки. В каждый комплект военной формы волонтеры из Смоленска бережно кладут иконку и детский рисунок с письмом. Чтобы солдат знал — дома его ждут и о нем помнят. У каждого волонтера — свое направление. Одни шьют, другие делают заготовки. Все эти коробки с надписью «Консервация» уже завтра будут на передовой, на столе у наших бойцов.

Пробег у машин волонтерской команды Анны Артемьевой из Краснодара, уже перевалил за десятки тысяч километров. Возят сразу фурами. Порой под обстрелами. В приоритете — помощь детям. У всех сложные судьбы, многие пережили бомбежки и обстрелы. Взрослые делают все, чтобы мальчишки и девчонки как можно скорее забыли ужасы конфликта.

«Вот такой мостик добра и любви удалось создать. И они привезли мне вот такой подарок, сделанный собственными руками кукла «Птица мира», — сказала руководитель благотворительного фонда Анна Артемьева.

Они всегда знают, что нужно в зоне проведения СВО, что называется — держат руку на пульсе гуманитарной помощи. И пока идет это репортаж, очередная колонна с продуктами для населения и дронами для военных дошла до линии фронта. И как только закрылся одни сбор, тут же открылся новый.

«Мы будем продолжать во что бы то ни стало, до победы», — сказал руководитель благотворительного фонда Анна Артемьева.