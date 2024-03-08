«Помочь нашим бойцам»: как женщины-медики работают в зоне спецоперации

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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На их счету — сотни спасенных жизней.

В Минобороны РФ рассказали про работу женщин-медиков в зоне спецоперации. Праздновать 8 Марта им некогда, ведь самое важное — это спасать жизни наших бойцов.

Врач-анестезиолог с позывным «Гроза» помогает своим коллегам во время операций. На фронте она оказалась в качестве добровольца. Медик родом из Белгорода, ее муж военный, который тоже находится на передовой.

«Хотелось и к нему поближе, и помочь нашим бойцам. Ребята у нас все хорошие, всегда рядом, могут помочь, прикрыть, поддерживают. Никто не обижает — это точно», — рассказала женщина.

Анестезиолог-реаниматолог с позывным «Лоза» тоже отправилась помогать бойцам в качестве добровольца. Сначала она работала в Белгороде, но потом ее перевели на другие позиции.

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Врач рассказала о характере работы в зоне спецоперации. В основном приходится сталкиваться с торакоабдоминальными травмами, а также с минно-взрывными и пулевыми ранениями.

На счету у женщин-медиков — сотни спасенных жизней. И не только военнослужащих, но и мирных жителей.

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