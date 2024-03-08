Собянин поздравил жительниц Москвы с Международным женским днем

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Он пожелал им здоровья, любви, радости и счастья.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта. Он пожелал им здоровья, любви и счастья.

«Этот замечательный весенний день украшен вашими улыбками, дорогие женщины. Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме — Москве», — написал глава города в Telegram-канале.

Собянин выразил надежду, что праздник подарит дамам много радости, цветов, нежности и приятных сюрпризов.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин с 8 Марта. Генерал армии подчеркнул, что именно дамы делают жизнь ярче и гармоничнее.

Шойгу также напомнил, что на сегодняшний день в Вооруженных силах России проходят службу и работают более 300 тысяч женщин. Все они профессионально выполняют поставленные перед ними задачи и самоотверженно трудятся на благо страны.