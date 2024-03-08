Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 марта

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 11 по 17 марта.

Основную тенденцию задает водная загадочная атмосфера знака Рыб. Повышается чувствительность и восприимчивость влияния других людей, усиливается интуиция. Богатое воображение помогает в деятельности, связанной с искусством, музыкой, художественным творчеством, театром и кино. В душе пробуждается любовь к природе и животным, желание заняться благотворительностью.

Именно в этот период вы можете оказаться в нужное время в нужном месте, попасть в поток. Интеллектуальная сила и коммуникации наполнены огнем и выражаются ярко, с энтузиазмом и напором. Основным мотивом во взаимодействии с окружающими служит желание выделиться и отстоять свои позиции всеми силами. Острая и меткая критика в разговоре добавляет перчинки. Усиливается интерес к новому опыту.

Сфера применения сил и инициатива будет давать результат в условиях свободы и возможности поэкспериментировать, проявить нестандартный подход к делу, провести реформы устаревших видов деятельности. Эффективный период для людей, связанных с торговлей, коммерческой деятельностью и бизнесом, логистикой и журналистикой, электроникой и современными технологиями.

12 марта Венера с переходом в Рыбы усиливает свои качества. Теперь миром правит любовь. Женщины несут в себе эталон красоты через чувственные и нежные образы. Гибкость и умение подстроиться под партнера помогут сгладить острые углы в отношениях. Для привлечения финансов сейчас полезно использовать визуализацию — мечтать и представлять желаемый доход. Нептун одевает Венере розовые очки и размывает реальную картину материального мира. Повышаются шансы купить непрактичные и невыгодные вещи. А вот приобретение косметики, особенно на основе морских водорослей или солей, фильтров для очистки воды или интерьерных фонтанчиков, музыкальных инструментов, благовоний принесут вам и радость и пользу.

13 и 14 марта Луна в Тельце сильна, щедра и практична. Эти дни можно использовать для приобретения недвижимости, предметов искусства, инвестиций и накоплений, подписания длительных соглашений, набора персонала, ремонта помещений, налаживания отношений. Женщины могут рассчитывать на долгосрочный эффект от процедур красоты, создать комфорт в доме, обзавестись предметами роскоши. Покупки, сделанные в эти дни, будут не только ценны и красивы, но полезны и долговечны.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов открывается возможность принести пользу миру через благотворительность и действия, направленные на улучшение экологии. Уборка и обустройство территорий, а также любая деятельность, где нужны добровольцы и волонтеры. Мир отзовется на ваши старания. Концентрация на внутренней силе поможет вступить в контакт со своим подсознанием или получить озарения во сне.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов намечается активная деятельность в сообществах и группах по интересам. Вы открыты для общения и социального взаимодействия, увлечены новыми идеями и внедрением важных проектов. Совместное творчество или бизнес с друзьями окажется перспективным и приведет к реализации задуманного.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, уверенно двигайтесь вверх по карьерной лестнице. Вам по силам достичь цели, которая ранее казалась недостижимой, изменить положение в обществе, повысить авторитет, получить назначение на руководящую должность или трудоустроиться в серьезную организацию. Это время крупных проектов и смелых амбиций.

Рак — гороскоп на неделю

Раки нацелены смотреть вперед и строить планы на будущее. В центре внимания оказываются путешествия, образование, юридические дела, философия и публикации. Возможности открываются в международной деятельности и в области рекламы. Повышение квалификации позволит вам войти в более респектабельные круги общества.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов жизненные обстоятельства становятся более интенсивными и захватывающими. Внимание фокусируется на вопросах денег и власти. Включается азарт и дух соревновательности. Это приводит к получению большой прибыли от предпринимательства и крупного бизнеса, обретению личной силы. Позвольте изменениям войти в вашу жизнь.

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Дева — гороскоп на неделю

Дев привлекает все, что вкусно и приятно — от сферы искусства до приготовления экзотических блюд. Одновременно удачно решаются темы сотрудничества и партнерства. Это период позитивных взаимоотношений, время, когда вы готовы включить в свою жизнь другого человека. Заключение договоров, услуги консалтинга, культурные развлечения — все это гармонично впишется в ваш текущий распорядок.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов потребуется конструктив в профессиональной деятельности, построении рабочей структуры, в делах, связанных с персоналом или обслуживающей организацией. Для совершенствования своих навыков стоит придерживаться четкого режима и усердия. А если на этом этапе вы избавитесь от деструктивных привычек, особенно в питании, то организм скажет спасибо.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов творческая и публичная деятельность способствует самосовершенствованию. Найдете уникальный способ самовыражения, новый вид активности или хобби. Щедро демонстрируйте свои лучшие качества и чувства по отношению к любимым людям и детям. Влюбляйтесь, развлекайтесь. Настройтесь на романтический лад и пробуждение эмоций.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов на передний план выходят вопросы дома, семьи, наведения уюта и порядка в своем жилище. Вы можете решить вопросы с арендой, ЖКХ, поменять интерьер или затеять ремонт, приобрести товары для дома. Возрастает привязанность к близким. Порадуйте домочадцев вкусным ужином, позаботьтесь о родителях, но не забудьте и о себе.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов подходящий момент для получения дополнительного образования, общения и обмена информацией, обучения на тренингах, для поездок в короткие экскурсионные туры. Вы открыты для новых идей и готовы исследовать различные методики. Коммерсанты легко расширяют торговую сеть и заводят выгодные связи. Уделите внимание правильному дыханию и больше ходите пешком.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи могут ожидать финансовых взлетов и возможность монетизировать свои таланты и способности. Ожидаем дополнительный доход, удачные покупки или продажи, выгода от малого бизнеса. Потребности в благосостоянии, предметах искусства и стремление ко всему прекрасному легко находит удовлетворение.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, настало время действий, персональных усилий с ощутимыми результатами. Тот самый случай, когда удача в ваших руках. Мир ждет от вас яркого проявления лучших качеств, инициативы. Вы тот, кто принимает решения, действует и достигает. Устремленность к цели и честолюбие открывает новые возможности.

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