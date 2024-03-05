Собянин: Ежегодно в Москве выпускают около 400 молодых реставраторов

Фото: sobyanin.ru Сайт Сергея Собянина

Ровно 30 лет назад в 1994 году в России была учреждена специальность «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия».

Пятое марта — особая дата для реставраторов. Ровно 30 лет назад в 1994 году в России была учреждена специальность «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия».

С тех пор эта дата является неформальным праздником тысяч профессионалов, посвятивших себя делу сохранения и возрождения отечественной старины.

Для нашего города профессия реставратора имеет огромное значение, а работы для них — поистине непочатый край. В рамках нацпроекта «Культура» ежегодно завершается реставрация порядка 200 московских памятников архитектуры — более 2 200 возрожденных шедевров за последние 13 лет.

И чтобы эта огромная работа выполнялась на высочайшем уровне мастерства, Правительство Москвы уделяет много внимания подготовке и профессиональному росту специалистов реставрационного дела.

Пробуждать интерес к сохранению культурного наследия мы стараемся со школьной скамьи. В рамках проекта «Школа реставратора», начиная с двенадцати лет ребята могут осваивать азы теории и под контролем профессионалов работать с разнообразными материалами. То есть, по-настоящему примерять на себя роль реставратора.

Занятия проходят на базе Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 («26 КАДР»).

По-настоящему серьезная подготовка начинается с поступления в профильное среднее или высшее учебное заведение. Будущих реставраторов готовят свыше десяти учебных заведений. Помимо колледжа «26 КАДР» и образовательного комплекса градостроительства «Столица», это Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Российский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова, Московский государственный строительный университет, МАРХИ, Московское академическое художественное училище, а также ряд других — каждый со своей уникальной специализацией. В общей сложности они ежегодно выпускают порядка 400 молодых реставраторов.

Чтобы молодые специалисты максимально успешно и быстро вливались в рабочий процесс, Правительство Москвы реализует ряд проектов дополнительного образования для студентов колледжей и вузов.

Среди них — «Реставрационный кураториум», стартовавший в 2021 году, его участниками стали более 300 студентов.

Суть проекта — дать возможность будущим специалистам оттачивать навыки, что называется, в полевых условиях — на реальных реставрационных площадках Москвы. Например, студенты расчищали и осуществляли предварительную сборку фрагментов потолочного панно и фасадных элементов в Городской усадьбе Н. Н. Мальцевой — В. В. Петрова. Работали с белым камнем в Фанагорийских казармах — одном из корпусов МГТУ им. Баумана. Аналогичные работы выполняли в Донском монастыре и в церкви Покрова в Филях. Расчищали фрагменты барельефа с фасада здания Дома-самолета. Занимались реставрацией живописного полотна народного художника СССР Бориса Щербакова «Молочно-мясное производство в СССР», а также многих других объектов.

Будущие реставраторы могут принять участие в различных конкурсах профессионального мастерства. Один из них проходит в рамках Молодежного форума «Наследие». Задача студентов не просто представить проект реставрации памятника архитектуры, но и вписать его в жизнь города. В прошлом году конкурс прошел уже в шестой раз, собрав 400 студентов из более чем 30 российских и иностранных вузов.

Также в рамках форума проходит цикл экскурсий по объектам культурного наследия Москвы. В прошлом году для студентов провели более 200 экскурсий.

На выставке «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях», молодые реставраторы могли показать свое мастерство на практике. В соревнованиях, прошедших уже в шестой раз, приняли участие более 50 профильных вузов и колледжей из 11 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Орла и Набережных Челнов. Они соревновались по шести компетенциям — восстанавливали произведения из дерева, станковой масляной и монументальной живописи, лепной декор, металлическую кровлю и терразитовую штукатурку.

С 2016 года в рамках главного городского конкурса «Московская реставрация» вручаются призы в специальной номинации «Молодой реставратор».

В прошлом году его лауреатами стали выпускницы Колледжа Архитектуры Дизайна и Реинжиниринга № 26 — Ксения Берневега, Дарья Юпаткина и Маргарита Кириллова. Награду они получили за реставрацию белокаменных саркофагов XV–XVI веков для Музея Москвы. А также авторский коллектив студентов МАРХИ: Анастасия Павленко, Мария Макаренко, Мария Баркова, Анна Солдатова и Екатерина Левченко — за разработку проектов реставрации и приспособления павильонов ВДНХ и проекта выявления градостроительного потенциала и уточнения охранного статуса территории ВДНХ.

И, наконец, все желающие могут ближе познакомиться с мастерством московских реставраторов и принять участие в лекциях, мастер-классах и экскурсиях, которые проходят в рамках Дней исторического и культурного наследия. За последние 13 лет участниками акции стали уже около 450 тыс. человек. В прошлом году к ней присоединились более 10 тыс. человек.

Беспрецедентная по масштабу программа реставрации, которую мы реализуем в Москве, требует большого количества профессионалов. И, конечно, приятно видеть, что растет достойная подмога, а затем и смена — молодые кадры, полные энтузиазма, влюбленные в нашу культуру и готовые втянуться в эту важную и нужную работу.