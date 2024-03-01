Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 марта

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 4 по 10 марта.

Управитель знака Рыб, владыка морей и океанов — Нептун, принимает в своем подводном царстве стеллиум планет, включая Солнце. Заметна склонность к идеализму, мистификации и тяга к закулисным авантюрам.

Также пробуждается стремление к единению и самоотверженности, духовности, экологичности сознания и веры в лучшее. Меркурий до конца недели продолжит витание в облаках, унося мысли в информационный поток.

Минус — ускользает главное, теряется фокус внимания. Плюс — способность подстроиться под любую ситуацию, легче понять собеседника, выражена эмпатия.

Прекрасный период для поездок по духовным местам, посещения музыкальных мероприятий, кинотеатров, творческих мастерских. Обращение к психологу или онлайн-тренинг дадут потрясающие результаты, помогут лучше разобраться в себе.

В воскресенье способ самовыражения резко меняется. Меркурий переходит в Овен, стихию огня.

Теперь он жаждет первенства в словесных баталиях, блещет юмором и яркой харизмой. Учиться и осваивать новые навыки становится легче.

Главное — поддерживать интерес к предмету и не бросать дело на полпути. Многих подстерегает искушение вступить в споры и даже конфликты.

Важно взять эмоции под контроль. Проявление такта наделит вас амплуа самоуверенного человека.

Венера с Марсом продолжают двигаться по независимому Водолею. Соблюдение жестких сроков и рутинной работы напрягают, поэтому будьте более креативными и неординарными в любой деятельности — и тогда все получится.

Хороших результатов можно добиться в коммерции, компьютерных и PR-технологиях, общественной работе, ораторском искусстве, экстремальных видах спорта. Снизить эмоциональный накал поможет гонка на машине, бег или полет в аэротрубе.

8 Марта женщины предпочтут оригинальные, неизбитые подарки и поздравления. Оценят дружелюбие, искренность в свой адрес, а также возможность самостоятельного выбора как распорядиться свободным праздничным днем.

10 марта — день подведения итогов и завершения дел. Фаза Новой Луны в чувствительной энергетике Рыб совпадает с астрономическим явлением — суперлуние.

Из-за усиленного воздействия на эмоциональную сферу, возможна чрезмерная рефлексия на внешние раздражители, перепады настроения, чувство неуверенности и пассивности. Метеозависимые и восприимчивые люди могут сильнее других почувствовать влияние сближения Луны и Земли.

Лучшим лекарством станет успокоительный чай, водные процедуры, выражение эмоций через искусство и творчество. Сдержанность и доброжелательность — это ваш ключик к новому лунному циклу.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов волнует сфера финансов. Может создаваться ощущение шаткого положения, но это не мешает вам тратить деньги направо и налево.

Жить «здесь и сейчас» — вот, что важно для вас. Примите это как ветер перемен, как очищающее влияние и отбросьте старые пути получения выгоды и жизненных благ. Обратитесь к раскрытию в себе творческих уникальных способностей.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов есть шанс значительно продвинуться на пути духовного взросления и карьерного роста. Но, чтобы достигнуть вожделенной высоты, необходимо взять ответственность за свою жизнь на себя, приложить силы и сохранить оптимизм.

Если препятствия не испугают, то вы сумеете укрепить свое положение и повысить рейтинг. Обращайте внимание на профессиональные вопросы — все ответы там.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам не стоит затевать масштабные проекты, пускаться в далекие путешествия, а также нарушать установленные в обществе правила. Завышенные ожидания и склонность к идеализации грозят разочарованиями.

Поэтому трезво оценивайте риски и объективность ситуации. Любые авантюры недопустимы — существует опасность подвергнуться обману.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков период нервозности, конфликтных и форс-мажорных ситуаций. Велико искушение тратить деньги, не задумываясь о последствиях.

Однако не стоит торопиться с обращением за заемными средствами. Не привязывайтесь слишком к материальным вещам.

Лучше поработать более интенсивно и совершить профессиональные рывки. В спорте избегайте чрезмерных нагрузок и экстрима.

Лев — гороскоп на неделю

Львы нацелены на серьезные отношения, как в профессиональном, так и в романтическом ключе. Можно добиться заметных результатов, если проявить сосредоточенность и терпение.

Не время заручаться поддержкой руководства и союзников, так как пока сложно прийти к единению во взглядах. Хорошее время для работы с трудными задачами, после которых вы станете сильнее и мудрее.

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Дева — гороскоп на неделю

Девы, не дайте вовлечь себя в интриги, сплетни и рабочие конфликты. Искушение поддаться чувству мнимой справедливости и отчаянно отстаивать свою правоту слишком велико.

При получении заманчивых предложений, как по работе, так и по оказанию услуг, проявите осторожность. Лучше сосредоточиться на собственной системе ценностей, которая будет помогать в реализации вашего потенциала.

Весы — гороскоп на неделю

У эстетичных Весов чувства могут перерастать в буйство и страсть, чрезмерную привязанность и ревность. Постарайтесь избегать бесконтрольности в проявлении эмоций, как в любовной сфере, так во время публичных выступлений, спортивных игр или в воспитании детей. Учитывайте возможные риски при финансовых и биржевых операциях.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов могут обостриться давние разногласия, взаимные претензии и обиды с близкими людьми или деловыми партнерами. Скажите «нет» любому негативному сценарию в отношениях.

Полезно общество людей, которым вы доверяете и с кем можно эмоционально раскрыться. Прислушайтесь к себе и не обращайте внимания на шаблонные социальные нормы.

Стрелец — гороскоп на неделю

Оптимисты Стрельцы готовы поддаться дурному настроению, проявить раздражительность и критиканство по отношению к окружающим. Избежать неприятных моментов удастся, если перенаправить негативную энергию себе во благо и внести немного разнообразия в надоевшую рутину. Поможет встряхнуться быстрая прогулка, дыхательная гимнастика, смена рабочего графика или привычного маршрута.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам звезды предписывают проявить осторожность при распределении финансовых средств, не спешить с дорогостоящими покупками, запуском личных проектов или рекламной кампании. Хороший период, чтобы поработать над самопознанием и самооценкой, понять, что вас поистине радует и вдохновляет.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям важно не переутомляться и беречь энергетический ресурс. Лучше сократить активную деятельность в сфере домашних дел и побыть наедине с собой.

Распределите между домочадцами бытовые обязанности, а сами настройтесь на мирный лад, проведите время приятно и полезно. Обеспечьте себе максимальный комфорт.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, сейчас сложный период, чтобы найти общий язык и договориться о совместных действиях с деловыми партнерами, клиентами, подписчиками и родственниками.

Споры, неразбериха с документами, коллапс в текущих делах усложнит обсуждение важных вопросов. Вспомните, что вы миролюбивые создания и помиритесь с теми, с кем в ссоре.

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