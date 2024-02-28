Четыре главные причины: почему у людей появляется бессонница

Сомнолог Завалко: к развитию бессонницы могут привести четыре причины

Фото: www.globallookpress.com

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По какой причине же все-таки мы никак не можем уснуть?

Бессонница, пожалуй, является одним из самых неприятных явлений, так как последствия даже одной ночи без качественного отдыха могут испортить весь последующий день. Врач невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала изданию Газета.ру о главных причинах возникновения этого состояния.

Синдром апноэ

Это состояние, при котором сон сопровождается остановками дыхания. Такие эпизоды продолжаются не менее десяти секунд каждый.

При таком синдроме нарушается нормальная физиология сна, делая его прерывистым и поверхностным. Бессонница может развиться из-за тревожных мыслей и страха после приступа удушья.

Синдром беспокойных ног

Для него характерны неприятные ощущения в ногах, которые возникают перед отходом ко сну. Это тоже может стать причиной бессонницы.

«Так как неприятные ощущения уменьшаются при активных движениях, то больные вынуждены либо ходить, либо просто двигать ногами в постели, — это сбивает сон», — объясняет сомнолог.

Тревога или депрессия

Тревожные мысли могут мешать не просто спать, но и в целом жить, а последствия недосыпа еще больше усугубят положение. Поэтому стоит, по возможности, больше общаться с близкими или обратиться к психологу.

Стресс

На фоне стресса и возбуждения человеку очень трудно заснуть. А при мыслях о том, что недосып плохо отразится на завтрашнем дне, становится только хуже.

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