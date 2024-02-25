Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; ЦИК России; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Кто сможет сделать свой выбор в числе первых?

Досрочное голосование на выборах президента России началось в регионах страны. Возможность заранее сделать свой выбор есть у жителей труднодоступных и отдаленных местностей, а также судах, находящихся в плавании в основные дни голосования.

Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко рассказала в распространенном ЦИК РФ видео, что в том числе первыми в голосовании примут участие военнослужащие и жители населенных пунктов, находящихся близко к линии боевого соприкосновения. Досрочное голосование будет проводиться до 14 марта.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее. То есть не более чем в 30 субъектах.

Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента России.