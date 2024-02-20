Более 2,5 миллионов россиян хотят принять участие в онлайн-выборах президента

ЦИК: более 2,5 миллионов россиян хотят проголосовать на выборах онлайн

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Отдать свой голос с помощью дистанционного электронного голосования смогут жители 29 регионов.

Число желающих проголосовать онлайн на выборах президента уже превысило 2,5 миллиона. Такие данные обнародовали в Центризбиркоме (ЦИК) во время круглого стола.

Глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что дистанционное голосование будет возможно в 29 регионах, подавать заявление надо в 28 из них, кроме Москвы.

«29 регионов, я подчеркиваю, наряду традиционным будут проводить дистанционное. 28 — на федеральной платформе, и сейчас люди активно в этих регионах подают заявления. Чем больше мы снимаем барьеры, тем больше вероятность, что человек, у которого раньше не было возможности, придет проголосовать», — прокомментировал Элла Памфилова.

А для голосования по месту нахождения поступило более миллиона заявок, об этом сообщал ЦИК ранее. Отдать свой голос за кандидата можно будет с 15 по 17 марта.

До выборов президента России остается меньше месяца. Уже известно, что кандидатами на пост главы государства стали четверо: действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в России официально началась агитационная кампания кандидатов в президенты.