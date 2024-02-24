Собянин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда России

Фото: © РИА Новости / Совет Федерации РФ

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Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля 2024 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, который скончался 23 февраля 2024 года.

Градоначальник обратился к родным и близким Лебедева, выразив искренне сочувствие.

«Талантливый юрист, патриот и гражданин, он внес огромный вклад в становление российской государственности. Три с половиной десятилетия, в течение которых Вячеслав Михайлович стоял во главе Верховного Суда, составили ярчайшую эпоху в истории отечественного правосудия», — написал мэр российской столицы в своем Telegram-канале.

Ранее глубокие соболезнования в связи со смертью Вячеслава Лебедева выразил президент РФ Владимир Путин, также слова сочувствия высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вячеслав Лебедев ушел из жизни в 80 лет. В 1970-м стал народным судьей Ленинского городского суда Москвы. Свой пост главы Верховного суда страны он занимал 35 лет. Имеет ряд государственных наград, доктор юридических наук. Дата и место похорон пока не уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто займет место скончавшегося главы Верховного суда России.