Собянин: московские производители увеличили выпуск одежды в 3,5 раза

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Градоначальник отметил, что рост показывают и другие предприятия, выпускающие продукты питания, станки, машины и прочее.

Объем производства обрабатывающих предприятий Москвы за прошлый год вырос на 18,5%. Среди лидеров — предприятия по пошиву одежды (в 3,5 раза), фармацевтические производства (в 1,4 раза), а также компании, изготавливающие электрооборудование (в два раза), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Telegram-канале.

Рост показывают и другие предприятия, выпускающие продукты питания, станки, машины и оборудование для обработки металлов и прочих твердых материалов, комплектующих для автотранспортных средств.

«Например, Московскому кабельному заводу удалось нарастить объем производства на 24% благодаря собственным инвестициям и системной поддержке города. Помимо этого, компания расширила ассортимент продукции и увеличила долю отечественного сырья в производстве», — отметил мэр.

Он добавил, что в столице разработано больше 20 мер поддержки бизнеса, среди них — субсидии и целевые займы, а также антикризисные инструменты.