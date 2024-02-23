Небо над Петербургом озарил салют в честь Дня защитника Отечества
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Жители и гости города на Неве насладились красочным зрелищем.
В Санкт-Петербурге прогремел фейерверк в честь празднования Дня защитника Отечества.
Залпы артиллерийского салюта устремились в небо над Северной столицей от стен Петропавловской крепости в 21:00 по местному времени. Все жители и гости города насладились красочным зрелищем. Соответствующе кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Особый праздник: как Россия отмечает День защитника Отечества
Днем в Петербурге состоялась церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Отечества, у обелиска «Город-герой Ленинград» на площади Восстания. Также цветы возложили у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.