Особый праздник: как Россия отмечает День защитника Отечества

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Первый венок к Вечному огню по традиции возложил президент страны.

Россия сегодня отмечает особый праздник — День Защитника Отечества. Поздравления принимают все, кто служил в армии, готов в любую минуту отправиться на защиту Родины или сейчас находится на боевом дежурстве. Самые теплые слова говорят тем, кто сражается на полях спецоперации. Вспоминают героев, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин о героической эстафете поколений.

Уже через час у Могилы Неизвестного солдата вырастет огромный курган из цветов. Но первый венок к Вечному огню по традиции возлагает президент.

«В эти праздничные дни мы склоняем голову перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм. Достаем их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира. Солдаты и офицеры достойно продолжают славные воинские традиции», — отмечает президент России Владимир Путин.

И эта эстафета — от ветеранов Великой Отечественной к современным героям — то, что наполняет сегодняшний праздник совершенно новым смыслом.

День Защитника Отечества когда-то воспринимался, как чисто гендерный праздник. Просто день всех россиян мужского пола. Теперь же все иначе — защита Отечества вновь перестала быть абстрактным понятием. И президент в своем поздравлении подчеркнул: это день каждого, кто вносит личный вклад в укрепление обороноспособности страны и приближает победу. Но, в первую очередь, тех, кто делает это с оружием в руках и с риском для жизни.

«На переднем крае сегодня участники СВО. Вы сражаетесь за правду и справедливость. Проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы — наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами. Восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно и будем делать все, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи», — сказал Владимир Путин.

Список героев, которые в эти дни получают боевые награды, лучше всего подтверждает слова президента. Дмитрий Дорошенко — водитель боевой машины «Град» — после поражения HIMARS, истекая кровью, выносил из-под огня товарищей.

«Прилетело высокоточным снарядом прямо в пакет боевой машины. Я тоже был ранен, в ходе этого всего помог двум своим бойцам перейти в соседнюю лесополосу. Как в госпитале потом сказали, было 13-14 вот этих вот осколков», — рассказал Дмитрий Дорошенко.

И вы при этом еще ходили других вытаскивали?

«Ну некоторые глубоко зашли осколки, некоторые — так, чисто под кожу только», — ответил военный.

Дмитрий стал кавалером Ордена Мужества. Полковник Максим Рычагов удостоился этой награды дважды. Первый раз — за то, что лично прорвался с боем к одному из своих подразделений, попавших в засаду. Иногда это нужно — показать бойцам, что командир рядом и он спокоен.

Именно так теперь выглядят настоящие «Защитники отечества». Подтянутые мужчины в мундирах и шрамах, доказавшие свое мужество в реально бою.