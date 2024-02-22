Собянин подвел итоги московского детского чемпионата «Мастерята»
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru
В ходе чемпионата ребята показывали свои умения в 45 разных направлениях.
Победителями детского чемпионата «Мастерята» стали 179 команд, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обладателями серебряных наград стали 192 команды, а бронзовых — 209.
В чемпионате участвовали ученики 1–8-х классов — им помогали наставники, родители или близкие родственники. Ребята показывали свои умения в 45 разных направлениях, включая графический дизайн, хлебопечение и фотографию.
В финал прошли почти восемь тысяч учащихся из 478 столичных школ — это на тысячу больше, чем в прошлом году.
«Успехи команд оценивали 450 экспертов и высококвалифицированных специалистов, которые при подготовке к чемпионату провели для школьников больше 1,5 тысячи часов мастер-классов», — рассказал Собянин.
Мэр поздравил медалистов и пожелал им новых побед.