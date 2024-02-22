Собянин утвердил еще два проекта комплексного развития территорий

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Какие изменения ждут столицу?

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в Строгине и Щербинке.

«Планируем построить порядка 67 тыс. кв. м недвижимости и создать около 1200 рабочих мест», — написал мэр в Telegram.

Он уточнил, что в районе Строгино, на 64-м км МКАД вблизи пересечения улиц Таллинской и Кулакова, планируется возвести «общественно-деловые объекты, включая офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны».

В Щербинке тем временем, между Железнодорожной и Театральной улицами, построят школу на 1100 учеников.