Собянин: дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 «Крым»

Фото: Елагин Сергей / ТАСС

Мэр Москвы рассказал о планах по развитию дорожной инфраструктуры.

Автомобильную дорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево продлят до трассы М-2 «Крым». Сейчас утверждается техническое задание на проектирование, строительство планируется начать в 2025 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале 20 февраля.

Как рассказал Собянин, протяженность участка составляет 3,5 км, он дополнительно свяжет Варшавское и Симферопольское шоссе, а в будущем станет частью дублера ЦКАД и МКАД (от Минского шоссе до автодороги М-2 «Крым»).

«Благодаря новой дороге появятся удобные выезды из жилых кварталов восточной части Щербинки и садовых товариществ на Варшавское и Симферопольское шоссе. Будет проще добираться и до станции Остафьево МЦД-2», — отметил мэр.

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