«Необходима народу»: светооператор Орлов рассказал о важности новой песни рэпера ST

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Композиция музыканта уже стала фронтовой, участники спецоперации поют ее под гитару и делают каверы.

Песня музыканта ST (настоящее имя — Александр Степанов) «Дай ему сил» актуальна в наши дни как никогда. Она необходима российским бойцам и народу для победы в спецоперации. Об этом заявил 5-tv.ru светоооператор Александр Орлов, принимавший участие в съемках клипа.

«Да, она однозначно мне понравилась (песня. — Прим. ред.), потому что она про наших российских офицеров, как я понял, именно про офицеров. <…> Песня актуальная, она необходима. Такие песни вообще необходимы нашему народу, нашим солдатам, нашим офицерам, нашей армии для победы», — сказал он.

Орлов отметил, что снимавшиеся в клипе бойцы Росгвардии — замечательные в общении люди.

Премьера клипа на песню «Дай ему сил» состоится в ближайшее время. До этого, 6 февраля, музыкант провел полевой концерт для бойцов Росгвардии в Луганской Народной Республике. Там он исполнил не только свои уже известные композиции, но и впервые представил военнослужащим новую песню «Дай ему сил». Она уже стала фронтовой, участники спецоперации поют ее под гитару и делают каверы.