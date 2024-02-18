Без декораций: как снимали клип на новую песню ST, представленную росгвардейцам
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Снят клип на песню рэпера ST «Дай ему сил»
Фото, видео: 5-tv.ru
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Впервые музыкант спел композицию «Дай ему сил» бойцам Росгвардии 6 февраля. После этого она стала по-настоящему фронтовой.
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