Без декораций: как снимали клип на новую песню ST, представленную росгвардейцам

325 0

Снят клип на песню рэпера ST «Дай ему сил»

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Впервые музыкант спел композицию «Дай ему сил» бойцам Росгвардии 6 февраля. После этого она стала по-настоящему фронтовой.

Затягивание конфликта на долгие годы — основная цель США на Украине.

Новости партнеров

Новости СМИ2