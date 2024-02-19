Российские саперы приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В Минобороны рассказали, что в черте освобожденного города уже разминирован мост.

Инженерные подразделения группировки войск «Центр» приступили к разминированию освобожденной Авдеевки. Соответствующие кадры опубликовали в Минобороны РФ.

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В настоящее время саперы проводят обследование дорог и прилегающих к ним территорий, а также уцелевших домов и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов и неразорвавшихся боеприпасов.

«В основном (находим. — Прим. ред.) мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение — очень много присутствует. Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки. Очень ухищряется противник в этом плане. Поэтому работаем аккуратно, не спеша», — рассказывает командир инженерного взвода с позывным «Усман».

Как подчеркнули в Минобороны, только за прошедшие сутки саперами в черте города был разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем.

О полном освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об успехах российских сил президенту страны Владимиру Путину в четыре часа утра того же дня.

Украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского, бросив на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от этого города, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как освобождение Авдеевки повлияет на ход спецоперации.