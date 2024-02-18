Байден предсказал будущее Украины после бегства боевиков ВСУ из Авдеевки

Фото: Reuters / STRINGER

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Американский президент продолжает давить на Конгресс, так как не может получить одобрение дальнейшего финансирования киевского режима.

Украина может потерять и другие города после бегства боевиков Вооруженных сил страны (ВСУ) из Авдеевки (ДНР). И виновен в этом, по мнению президента США Джо Байдена, будет Конгресс, который не спешит одобрять заявку на выделение дополнительного финансирования для поддержки киевского режима. Такое заявление он сделал во время очередного брифинга с журналистами. Американский лидер не теряет надежды добиться своего обещания украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

«Я говорил с Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания», — сказал Байден.

Представители прессы поинтересовались, уверен ли президент, что в ближайшее время российская армия не возьмет под контроль новые украинские города. На это глава Штатов ответил отрицательно — не уверен. Он также заявил, что считает неэтичной идею остановить поставки оружия в Незалежную. Как отметил Байден, мысль, что боеприпасы закончатся, и Вашингтон отвернется от Киева, он находит «абсурдной». Американский лидер выразил намерение и дальше бороться за получение вооружения, в котором так нуждаются ВСУ.

Освобожденный город находился под контролем ВСУ с 2014 года. В нем были выстроены укрепленные позиции для дальнейшего наступления на Донецк. Националисты ставили под угрозу фильтровальную и насосную станции, от которых зависело водоснабжение ближайших населенных пунктов — и в ДНР, и на подконтрольных Украине территориях.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

После обнародования информации Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Представитель российского МИДа Мария Захарова поспешила поправить Зеленского в своем комментарии. Она подчеркнула, что Украина может воевать только за деньги, так что вряд ли власти решили вывести войска ради спасения людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое преимущество ВС РФ дает освобождение Авдеевки.