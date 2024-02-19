«Другого выхода нет»: на Украине выступили за возвращение стране ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

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В Верховной раде назвали это «единственной опцией для выживания» страны.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что поддерживает возвращение Украине ядерного оружия. По его мнению, это «единственная опция для выживания» страны.

«Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Гончаренко добавил, что Украине не нужны тысячи ракет. Достаточно лишь 20 единиц.

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Еще до начала российской спецоперации, 19 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции выразил желание инициировать саммит государств — участниц Будапештского меморандума, чтобы изменить положение Киева, предусматривающее отказ страны от ядерного орудия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Украина за полгода создать ядерное оружие.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга