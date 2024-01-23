Конец света близок? Что сейчас показывают «часы Судного дня»

Фото: www.globallookpress.com

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Когда, по мнению ученых, наступит «ядерная полночь»?

Стрелки на символических «часах Судного дня» по-прежнему показывают 90 секунд до «ядерной полуночи». Об этом сообщает американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков».

При этом на десять секунд ближе к полуночи год назад часы переводили главным образом из-за конфликта на Украине. Президент издания, доктор философских наук Рэйчел Бронсон отметила, что отказ ученых от перевода времени не дает оснований делать положительные прогнозы.

Это, говорит она, не является показателем стабильности мира. Срочные меры необходимо принять сообществам и правительствам по всему миру, подчеркнула Бронсон.

Бюллетень, по ее мнению, сохраняет оптимизм по той причине, что эту борьбу возглавляет молодое поколение. При этом тень на обсуждение «часов 2024 года» бросает ряд глобальных проблем вроде климатического кризиса и резкого развития искусственного интеллекта.

Ранее 5-tv.ru писал, как защититься от ядерного взрыва.