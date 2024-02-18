Собянин: более 14 тысяч подъездов Москвы приведут в порядок в этом году

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Ожидается, что 1700 дворов столицы обновят.

Москвичам пообещали отремонтировать подъезды в 2024 году. Под проект попало свыше 14 тысяч домов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Улучшение пройдет в рамках плановой ежегодной программы по обновлению дворов и территорий образовательных объектов Москвы. Устаревшую инфраструктуру заменят на новую.

«В 2024-м планируем привести в порядок почти 1700 дворов, 121 территорию объектов образования и свыше 14 700 подъездов», — сообщил Собянин.

Мэр отметил, что в 2023 в Москве обновили 13 тысяч 600 подъездов, 1708 дворов и 167 территорий образовательных учреждений.

Все работы проводятся с учетом пожеланий жителей столицы. В мэрии отметили, что выполнение работы повышают качество городской среды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мэр Москвы рассказал о строительстве многоуровневой развязки на Открытом шоссе.