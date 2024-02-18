Дурной характер или усталость? Как заметить и вылечить детский невроз

Врач Цышкова: чтобы не допустить детский невроз, нужно следить за качеством сна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonja Krebs; 5-tv.ru

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Симптомами могут быть тики, синдром раздраженного желудка и энурез.

В современном мире детский невроз встречается все чаще и чаще. Такую распространенную проблему многие родители, к сожалению, игнорируют, принимая поведение ребенка за усталость или проявление «характера».

Как определить нервное расстройство и почему в наши дни за этим необходимо следить, 5-tv.ru рассказала Оксана Цышкова, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов.

Как объяснила специалист, сегодня невротизация является очень большой проблемой среди людей всех возрастов. Дело в том, что заметно изменилось окружение и сенсорная нагрузка на нервную систему — современные гаджеты оказывают огромное влияние. В том числе и на детей.

«Признаками невроза является эмоциональная лабильность ребенка. То есть когда его „эмоциональные качели“ очень выражены: он не может справиться со своими эмоциями, в детском возрасте это истерики», — заметила эксперт.

Часто на фоне избыточной эмоциональной нагрузки присутствует и дисфункция мочеиспускания, которая также может проявляться во сне. Если органические причины исключаются, тогда всему виной классическая невротизация.

Кроме того, к симптомам детского невроза относятся тики, синдром раздраженного кишечника, и заикание.

Врач советует обратить внимание родителей на избыточное напряжение ребенка, выяснить, с чем оно может быть связано. К примеру, это чрезмерная интеллектуальная нагрузка, либо же слишком большие эмоциональные ощущения, которые часто вызываются взаимодействием со значимыми взрослыми.

«В каждом случае мы, конечно же, работаем комплексно. Но основное восстановление от невротизации идет, когда мы „балансируем“ активность и восстановление. Физическая активность добавляется к интеллектуальным нагрузкам таким образом, чтобы это было комфортно для вашего ребенка», — объяснила Оксана Цышкова.

Важно помнить, что в том случае, если дети хорошо переносят физические и умственные активности, у них будет выстраиваться благоприятный эмоциональный фон. Каждый ребенок индивидуален, а потому необходимо методом собственных проб и ошибок выстроить его нагрузку, чтобы найти свой «баланс».

Стоит особое внимание уделять сну и следить за тем, насколько комфортно дети пробуждаются по утрам и находятся в своем режиме. Нарушения могут указывать на признаки истощения нервной системы, а подобное избыточное напряжение может привести в дальнейшем к сильной невротизации.

«Поэтому дозировано очень важна нагрузка и качество сна. Качество сна, восстановление, физическая активность, прогулки на свежем воздухе», — рассказывает наша собеседница.

Необходимо следить за тем, чтобы ребенок эмоционально проживал все моменты, как плохие, так и хорошие. Родители должны стать настоящей поддержкой и опорой для своих детей, улучшая общий адаптационный синдром и избегая невротизации, заключила специалист.

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