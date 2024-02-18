В России официально началась агитационная кампания кандидатов в президенты

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Выборы главы государства состоятся уже в следующем месяце.

В субботу, 17 февраля, в России официально стартовала агитационная компания кандидатов в президенты страны. Всего их четверо.

Потенциально пятый — Борис Надеждин от партии «Гражданская инициатива», у которого в ЦИК забраковали часть подписей, исками не добился регистрации. Верховный суд претензии отклонил.

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Три партийных кандидата Слуцкий, Харитонов, Даванков, по сути, представили программы, которые содержат те же идеи, с которыми их партии шли на выборы в Думу осенью 2021 года.

Разве что Владислав Даванков добавил то, чего не было в 2021 году — положения о необходимости скорейших мирных переговоров по Украине, но на наших условиях. Коммунист Николай Харитонов, который идет под лозунгом «Поигрались в капитализм и хватит», показал политическую гибкость и познакомился с игровым миром, впервые примерив очки виртуальной реальности. В них он путешествовал по сибирским просторам.

Леонид Слуцкий активно ездит по регионам, он подчеркивает верность наследию основателя ЛДПР, даже на билбордах отмечает, что дело Жириновского живет.

Действующий глава государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин пока своей программы не представил, как заявил его пресс-секретарь, российский лидер готовится к посланию Федеральному Собранию. Очевидно, там и будет изложено его видение будущего России.

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Избирательный штаб кандидата активно собирает обращение с мест, в колл-центре работают доверенные лица, люди известные. Колл-центр работает в том же здании и по тому же принципу, что и во время последней прямой линии с Путиным. Круглосуточно. Звонки обрабатывает «Народный фронт».

ЦИК, в свою очередь, начал печать бюллетеней. Их сразу же развозят по отдаленным районам. Там досрочное голосование начнется уже через неделю. Сами выборы пройдут с 15 по 17 марта.

В уже заявленных программах кандидатов большое внимание уделяется вопросам экологии и защиты окружающей среды. Это, безусловно, борьба за электорат, особенно молодой. Согласно опросу ВЦИОМ, загрязнение атмосферы, почвы и мирового океана считают главной экологической угрозой планете 70% россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Но и экологическая повестка у кандидатов — это естественная реакция на то, что происходит с погодой.