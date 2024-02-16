Доверенные лица Путина принимают звонки в колл-центре избирательного штаба

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Выборы главы государства в России будут длиться три дня — с 15 по 17 марта включительно.

Сегодня звонки в колл-центре избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина принимают доверенные лица — Надежда Бабкина, Михаил Пореченков, Зара, а ткже Николай Цискаридзе и Иван Охлобыстин.

Они принимают вопросы и пожелания кандидату, выслушиают и помогают в решении проблем. Все предложения зафиксированы, сложные ситуации взяты на контроль.

«Мне нравится быть полезным по-настоящему. Я надеюсь, что в данном случае я буду полезным. Это примерно как с посещением Донбасса: туда едешь по-человечески все равно переживаешь, потому что в любом случае все равно может прилететь, но по душе растекается сладкое чувство необходимости, потому что идешь по улице, а тебе говорят «спасибо». Спрашиваешь: «За что?» — «За то, что вы с нами», — подчеркнул Охлобыстин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выборы главы государства в России будут длиться три дня — с 15 по 17 марта включительно.