Когда стоит бояться предменструального синдрома: отвечает гинеколог

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В каком возрасте он может проявиться и можно ли его «отменить»?

О предменструальном синдроме ходит много слухов и анекдотов. Считается, что в этот период женщины становятся плаксивыми, раздражительными, агрессивными, и их лучше остерегаться. Но он порой настолько осложняет жизнь, что каждый месяц представительницам прекрасного пола страдают, прежде всего, от самих себя. Врач акушер-гинеколог «Инвитро» Джансурат Текеева рассказала порталу «Страсти», почему возникает ПМС, и в каких случаях он указывает на то, что пора обратиться к врачу.

Предменструальный синдром (ПМС) — это комплекс соматических, нейропсихических, обменно-эндокринных и вегетососудистых симптомов. Они возникают в лютеиновую фазу менструального цикла, то есть за 1−2 недели до менструации и исчезает в ее первые дни.

Симптомы у каждой женщины различны и могут меняться от месяца к месяцу. Причины возникновения ПМС изучены недостаточно. Однако существуют различные теории и гипотезы, характеризующие появление синдрома.

«Самые известные — гормональная теория и теория о химических процессах в головном мозге. Исходя из них, проявления ПМС объясняются изменением соотношения уровня эстрогенов и прогестерона во II фазу менструального цикла, повышением уровня пролактина (один из гормонов, вырабатываемых гипофизом — прим. „Страсти“). Также ПМС связан с индивидуальной чувствительностью женщины к физиологическим колебаниям гормонов во время менструального цикла», — объясняет врач.

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ПМС наблюдается у женщин репродуктивного возраста. Более подвержены данному синдрому представительницы прекрасного пола, живущие в больших городах, и занимающиеся умственным трудом. Также женщины с неблагополучными семейными и личными взаимоотношениями чаще сталкиваются с проявлениями ПМС. Вредные привычки (злоупотребление алкоголем, курение), осложненные роды и аборты в анамнезе, многократные смены климатических зон и джетлаг, избыточная масса тела, хронические гинекологические заболевания увеличивают риск возникновения данного синдрома.

«Обратиться к врачу акушеру-гинекологу необходимо в том случае, если проявления ПМС нарушают повседневную социальную и личную жизнь, а также если степень выраженности симптомов усиливается со временем. Рекомендуется наладить режим труда и отдыха, отводить на сон не менее 7−8 часов, регулярно заниматься умеренными физическими нагрузками и проводить время на свежем воздухе, придерживаться здоровой сбалансированной диеты, а также стараться снизить уровень стресса. Полезными будут практики для релаксации и снятия напряжения», — объяснила специалист.

Кроме того, стоит ограничить потребление соленой пищи, кофеина, исключить потребление алкоголя и курение. В том случае, если вы все же столкнулись с ПМС, ведение дневника симптомов в течение как минимум 2−3 менструальных циклов поможет определить проявления, связанные с фазой менструального цикла. Для этого удобно использовать опцию заметок в трекерах менструального цикла. Собранную информацию необходимо показать на приеме гинеколога.