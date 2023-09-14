За час до момента Х: можно ли не знать о беременности вплоть до родов

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; Личный архив Марии Милютиной; 5-tv.ru

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Неужели женщина может не видеть появившийся живот?

Чаще всего беременность могут не замечать женщины, у которых есть избыточный вес. Об этом 5-tv.ru рассказала акушер-гинеколог Мария Милютина.

В подобных случаях будущая мать может не догадываться об «интересном положении» вплоть до самых родов. Так, например, жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до того, как у нее появился малыш.

«Акушеры с такими ситуациями сталкиваются регулярно. Чаще всего это бывает при повышенной массе тела или у женщин, которые это скрывают», — отметила эксперт.

Однако со скрытной беременностью иногда сталкиваются и женщины в пожилом возрасте, потому что думают, что у них уже наступил климакс (угасание функции половой системы). Подобные случаи зачастую видят работники скорой помощи, когда им приходит вызов о болях в животе, а женщина по факту находится в родах и думает, что у нее аппендицит.

«Сложно представить, что женщина не чувствует шевеления в животе, но такое действительно бывает», — поделилась Милютина.

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