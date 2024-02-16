«Ребята довольные»: как бойцы организовали быт в «подземном городе» в зоне спецоперации

Бойцы РФ создали подземный город с кухней и спортзалом на херсонском направлении

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Там военные живут «как дома», готовят еду и занимаются спортом.

Российские военные создали «подземный город» на херсонском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рассказы бойцов группировки «Днепр».

«Подземный город» был организован для создания зоны безопасности от снарядов противника. Военный с позывным «Лис» рассказал, что блиндажи, где проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, а на них — земляные насыпи, что позволяет сберечь военных для выполнения задач спецоперации.

В «подземном городе» военные обустроили и быт: разместили кухню, столовую, баню, спортивный зал, прачечную, сушилку, ремонтную, а также парикмахерскую. В одном блиндаже могут проживать до семи человек, а кухня вмещает до 75 бойцов. Там есть все — и связь, и отопление от печки, и электричество.

Кроме того, бойцы занимаются спортом — занимаются с грушей и «жмут штанги». Однако военные любят и вкусно поесть.

«На первое у нас суп гороховый, на второе — консервы мясные с кашей гречневой. Все согласно раскладке — по нормам… Ребята довольные. В принципе, говорят, как дома… Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят», — рассказал повар «подземного города».

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Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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