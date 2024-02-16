Под защитой «Тора». Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчеты ЗРК круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ на купянском направлении

Ведомство показало кадры уничтожения беспилотников-разведчиков ВСУ расчетом зенитного ракетного комплекса ЗРК «Тор-М2» в зоне проведения СВО на купянском направлении. Они круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха.

«Тор-М2» может поражать широкий спектр целей: самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты. В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ.

В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. Сбитые беспилотники боевиков использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ.

Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в зоне проведения СВО

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ в условиях сильного воздействия РЭБ. Огибая рельефы местности на предельно малых высотах, боевая пара штурмовиков приблизилась к точке начала атаки.

После наведения на цель летчики выполнили пуски неуправляемых ракет С-13 с применением маневра кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта. Помехи, передаваемые в эфир большим количеством вражеских станций РЭБ, не помешали успешно выполнить пуски по разведанным целям.

Передовые авианаводчики подтвердили уничтожение цели. После завершения боевой работы по опорному пункту ВСУ летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.