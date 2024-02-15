Путин и Собянин посетили центр диагностики и телемедицины в Москве. Главное

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МРТ, КТ, рентген из столичных клиник загружаются в общую цифровую систему.

Пока все обсуждают возможности искусственного интеллекта, в Москве показали, как он уже работает и даже помогает ставить диагнозы. Первый в России и крупнейший в мире центр диагностики и телемедицинских технологий посетил президент Владимир Путин, где ему представили, чего можно добиться с компьютерным зрением.

Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев о цифровой медицине. В коридорах этого медцентра пациентов не увидишь, но рентген-снимок каждого, кто обратился в московские поликлиники, оказывается именно здесь.

Это первый в стране и один из самых больших в мире центров диагностики и телемедицины. Если раньше врачи шифровали снимки на местах, то теперь все в одном месте.

«Мы сегодня научный центр, мы сегодня особенное внимание уделяем искусственно интеллекту. В этом мы получили довольно много прорывных результатов», — рассказал один из врачей медцентра.

МРТ, КТ, рентген из московских клиник загружаются в общую цифровую систему — 400 специалистов центра моментально берут их в работу. На расшифровку вместо суток уходит около двух часов.

В неделю через врачей проходит 130 тысяч изображений, а общее количество — уже 10 миллионов. И такие цифры удивили президента — пришлось даже переспросить.

Работать в разы быстрее помогает искусственный интеллект. Он уже может определить 37 заболеваний.

«Этот эксперимент — это крупнейший в мире проспективный эксперимент по оценке сервисов искусственного интеллекта. Вот мы очень много уделяем времени качеству работы сервисов искусственного интеллекта. Мы постоянно их мониторим, мы разработали свои методики контроля качества с нуля, их не существовало», — отметил один из врачей медцентра.

Система сама делает первичную оценку и ставит предполагаемый диагноз. Врачу остается проверить и подтвердить.

Раньше даже регламентов не было для такой технологии. В Москве их разработали, систему продолжают улучшать.

«Все результаты мониторинга передаются разработчикам для того, чтобы они могли совершенствовать свои разработки и повышать их качество», — указал один из медиков.

ИИ сам находит патологические изменения и выделяет их на экране. Но пока еще не всегда точно — ошибку в работе алгоритма нашел президент.

«Он не выделил, просчитался? На этого обращайте внимание», — сказал Путин.

Этот центр — только часть новой медицинской модели. Ее правительство Москвы выстраивало несколько лет.

Обновляли больницы, закупали оборудование, внедряли новейшие технологии, обучали специалистов. Такая перезагрузка не только ускорила оказание помощи пациентам, но и в разы повысила качество.

— С 2010 года продолжительность жизни москвичей выросла с 74 лет до практически 79 лет. 4,5 года — это хороший результат, — поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

— Прогресс большой, — согласился Путин.

В ближайшие годы показатель может еще увеличиться, обновление продолжат. За последние годы закупили 50 тысяч единиц современного оборудования.

В медцентрах создают современные операционные, где можно проводить любые операции. Машины скорой — сами как мини-больница.

Все объединяют в общую цифровую систему — все в электронном виде. И, как только систему полностью настроят, ее можно будет расширить на всю страну.