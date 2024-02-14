Не стоит даже пытаться? Большинство служебных романов заканчиваются расставанием

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Иногда так хочется счастья с тем, кто близок тебе по духу. Но чем могут закончиться эти отношения?

Большинство служебных романов заканчиваются расставанием. Об этом порталу Газета.ру рассказали представители сервиса «Авито Работа».

Больше трети россиян (36%) хотя бы раз начинали отношения с коллегой. По словам аналитиков, чаще всего служебный роман заводят работники из Нижнего Новгорода (47%), Москвы (43%) и Ростова-на-Дону (41%), а реже всего — сотрудники из Самары (67%), Красноярска (67%) и Казани (62%).

Большая часть респондентов заявила, что нейтрально относится к отношениям между коллегами. При этом противников служебных романов (26%) оказалось больше, чем сторонников (18%). Примечательно, что среди тех, кто выступает против романтики на работе больше мужчин, чем женщин (24% против 13%).

78% служебных романов заканчиваются расставанием. При этом большинство респондентов (68%), имеющих опыт романтических отношений с коллегой, разошлись по личным причинам. Только 11% опрошенных заявили, что расстались из-за работы. 11% россиян встречаются с коллегой, а 12% — находятся в браке.

Большинство респондентов (54%) чаще всего встречаются с коллегами равной должности в одном департаменте. 15% опрошенных заводили отношения с начальством. Однако среди руководителей только 9% решились на роман с подчиненными. 15% россиян заявили, что не сталкивались с партнером на работе, но находились на схожем уровне должности.

Треть опрошенных (31%) согласна работать вместе с мужем/женой при условии установки границ между личной жизнью и работой. 19% респондентов готовы работать с супругом/супругой, поскольку считают, что совместная деятельность сближает. При этом 27% россиян против работы со второй половинкой, так как думают, что это может испортить отношения. 23% участников опроса отказались бы от работы с партнером/партнершей, так как уверены, что нужно категорически разделять личную и рабочую жизнь.