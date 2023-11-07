Что делать, если начальник пристает на работе: 4 способа избежать харассмента

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Главное, что важно запомнить: никогда не терпите то, что вам неприятно. Обо всем подробнее — в статье.

Факты — вещь упрямая, с ними не поспоришь: далеко не всегда ухаживания перерастают в служебный роман. Приставания, неуместный флирт, заигрывания — это очень неприятно и даже опасно. Как можно избежать такой проблемы или избавиться от нее, если начальник уже положил на вас глаз?

Что делать, если начальник заигрывает или домогается?

Сначала убедитесь, что это именно заигрывания, а не обычное проявление вежливости и галантности. Некоторым мужчинам доставляет удовольствие поухаживать за красивой женщиной, осыпать ее комплиментами, но это ничего не значит. Поэтому не стоит делать поспешных выводов: вы можете поставить в неловкое положение и себя, и шефа.

Так как же вести себя с начальником, если возникло недопонимание? Рассказали эксперты портала наработе.

К очевидным признакам относятся пошлые шутки, постоянное стремление к зрительному и тактильному контакту, приглашения на свидание и так далее.

Считается, что мужчина начинает флирт, если женщина первая подает сигнал об этом. Однако порой достаточно невинной улыбки, чтобы человек сделал неверные выводы. Попробуйте вести себя с директором более прохладно и сдержанно, особенно когда вы находитесь наедине. Вполне вероятно, что он все поймет самостоятельно и перестанет быть навязчивым.

Не скрывайте того, что он пытается ухаживать за вами. Старайтесь пересекаться в людных общественных местах, возможно, даже придется пару раз громко повторить его фразы, как бы переспрашивая. Важно, чтобы окружающие знали о происходящем (или хотя бы догадывались). Они могут стать свидетелями действий начальника, если вам придется доказывать его вину в будущем.

Кстати, это хороший способ избавиться от сплетен, которые быстро разлетаются по офису: становится понятно, что инициатива исходит только от босса.

Попробуйте откровенно и честно поговорить с мужчиной. Главное, чтобы ваш голос звучал уверенно. Не запинайтесь, не мямлите, не пытайтесь подобрать слова поделикатнее. Прямо скажите, что ситуация вас раздражает, и терпеть ее вы не собираетесь. Не изображайте из себя виноватую — наоборот, шеф должен почувствовать, что виноват исключительно он.

Как избежать домогательств начальника к подчиненной?

Директор оказывает знаки внимания, всячески пытается высказать вам свое расположение. И в какой-то момент переходит рамки рабочих отношений, начиная заигрывания. Как пресечь домогательства босса, если вы не собираетесь отвечать взаимностью?

Следите за языком жестов. Возможно, вы неосознанно подаете начальнику невербальные сигналы о том, что вы готовы к общению. К ним можно отнести прикосновения к волосам, взгляд прямо в глаза… Об этом написано много книг и статей. Словом, нужно проанализировать свое поведение более внимательно.

Если вы любите короткие юбки, глубокое декольте и откровенные наряды, то оставьте их за пределами офисного пространства. Одежда, конечно, не дает мужчине никакого права приставать к вам, но дресскод никто не отменял. Шеф видит, что вы намеренно игнорируете общепринятые правила поведения и воспринимает это как сигнал к действию. Про яркий макияж и говорить не приходится.

Не шутите на двусмысленные темы, даже если в офисе царит неформальная атмосфера. Вы же находитесь не на вечеринке в компании лучших друзей, а на работе. Если мужчина сам начинает подобные разговоры, не поддерживайте их даже из вежливости: сразу обрывайте диалог.

В данном случае не нужно щадить чувства мужчины и бесконечно оттягивать разговор, переводя все в шутку. Нарушение личного пространства — это плохо. Вы должны принять меры и обезопасить себя, пока не стало слишком поздно. К сожалению, правосудие редко может чем-то помочь в такой ситуации, поэтому «спасать» себя придется самостоятельно, ведь от босса зависит и ваше психологическое состояние, и карьера.

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