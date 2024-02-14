Путин и Собянин осмотрели новый Центр диагностики и телемедицины в Москве

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Мэр столицы рассказал президенту о планах по обновлению медобъектов на ближайшие четыре года.

Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин осмотрели первый в нашей стране Центр диагностики и телемедицины в Москве. Это один из самых крупных в мире телерадиологических центров, предназначенных для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, которые выполняются в городских медорганизациях.

«По вашему поручению мы стараемся сделать московскую медицину одной из самых продвинутых в мире среди мегаполисов. Не только с точки зрения какой-то одной уникальной клиники или технологии, а с точки зрения доступности и качества для всех москвичей», — отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что в столицу также приезжают и жители других регионов, чтобы получить качественное лечение. Для этих целей было принято решение обновить медицинскую инфраструктуру Москвы. Так, за последние пять лет получилось реконструировать и построить два миллиона медобъектов.

Теперь же власти столицы планируют к 2026 году полностью обновить все поликлиники, а к 2028-му — здания стационаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудит с Собяниным внедрение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Новые технологии уже активно применяются в различных областях, помогая добиваться колоссальных результатов.