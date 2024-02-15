Депрессия и серьезные болезни: как «простой» недосып может разрушить жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Проблемы с отдыхом способны привести к тяжелым последствиям.

Недосып может серьезно повлиять на здоровье человека. Об этом рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов изданию «БИЗНЕС Online».

«От недосыпа умереть человек не может, но риск развития различных заболеваний при сокращении времени сна действительно повышается. Это было доказано, в частности, в отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы, что сокращение времени сна повышает риск развития артериальной гипертонии, доказано в отношении эндокринной сферы, что сокращение времени сна повышает риск развития сахарного диабета», — объяснил доктор.

Также он отметил, что если проблемы со сном постоянные, то это может привести к депрессии. Риск развития этого психического заболевания увеличивается в два раза.

При этом врач подчеркнул, что от недосыпа умереть нельзя. Такое состояние только подрывает иммунитет — и это уже приводит к различным заболеваниям.

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