Как ходить по улицам под ледяным дождем и остаться в живых

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Атмосферные осадки смешанного типа выпадают из облаков при отрицательной температуре и очень мешают нормальной жизни.

Из-за мокрого снега и ледяного дождя сильный гололед образовался в ряде регионов центральной и южной России. Как правильно вести себя на улице, чтобы не получить серьезную травму — рассказали эксперты URA.RU.

Что такое ледяной дождь и чем он опасен

Ледяной дождь — это атмосферные осадки смешанного типа, которые выпадают из облаков при отрицательной температуре. Ученые и метеорологи относят ледяной дождь к категории аномальных природных явлений. Образование ледяного дождя связано с температурной инверсией, в том числе столкновением теплых и холодных воздушных масс. Капли дождя подмерзают и образовываются ледяные «капсулы», внутри которых находится вода: падая на предметы, полузамерзшие капли разбиваются на части, вода вытекает и образуется гололед. Нередко атмосферное явление наносит значительный ущерб.

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Из-за ледяного дождя на дорогах образуется гололед, что повышает риски получить травму, перелом, ушиб или вывих. Также увеличивается количество ДТП. Возможно отключение электроснабжения из-за замерзания проводов.

Какую надевать обувь

В такую погоду стоит надевать обувь с устойчивой нескользящей шершавой подошвой. Если обувь сильно скользит, ее нужно отнести в мастерскую, где на нее наклеят дополнительный слой, называемый «профилактика». Подошву старых сапог можно натереть наждачной бумагой — новую обувь такая профилактика от скольжения испортит.

Важно в такую погоду правильно одеваться. Порывы ледяного ветра быстро проникают под одежду и обморожение может произойти за 10-15 минут. Чтобы не замерзнуть, надевайте несколько слоев одежды, шапку, шарф, варежки.