О весне говорить рано: россиян предупредили об аномальных морозах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

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В столичный регион только пришло потепление, которое надолго не задержится. По прогнозам синоптиков, столбики термометров резко упадут уже в ближайшие дни.

Аномальные морозы ожидают жителей 80% территории России к концу текущей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством ТАСС.

«По расчетам, в пятницу и выходные на 80% территории страны — аномальные низкие температуры, ниже многолетних значений», — уточнил Вильфанд.

Он отметил, что до весны осталось три недели, однако говорить о ней рано. Хотя в столичный регион уже пришло потепление, которое, как подчеркнул синоптик, долго не задержится, и к концу недели столбики термометров резко упадут.

Температура ниже нормы также прогнозируется на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке, Якутии и Магадане. При этом столбики термометров поднимутся до показателей выше нормы в Иркутской и Амурской областях, а также в Забайкалье. Нормальной погода будет в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномально высокие показатели барометров прогнозируются в Москве на следующей неделе, жителям стоит остерегаться барического «бугра». По словам синоптика, давление будет сравнимо с ощущениями при спуске в шахту на глубину свыше 200 метров.