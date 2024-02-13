«Это последствия травли»: сын Славы Зайцева госпитализирован в больницу с анемией

Сын Славы Зайцева Егор госпитализирован в больницу с анемией

Фото, видео: Сергиенко Николь / ТАСС; ВКонтакте / Катя Пантелеева / katpantel; 5-tv.ru

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В Доме моды отмечают, что последний год был для него крайне тяжелым.

Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева — Егор — был госпитализирован. Эту информацию в беседе с 5-tv.ru подтвердила Екатерина Пантелеева — директор агентства моделей Дома моды Зайцева.

Собеседница опровергла сообщения ряда СМИ о диагнозе Егора Вячеславовича. Ресурсы сообщали, что причиной госпитализации стал коронавирус, однако, по ее словам, сын народного художника РФ попал в больницу из-за анемии.

«Анемия — это последствие той травли СМИ, которой он подвергался последний год, тяжелейший для него после потери отца. Помимо того, что глубокое личное горе, так еще и со всех сторон эта травля — со стороны наследников, передачи, СМИ», — прокомментировала Пантелеева.

Директор модельного агентства подчеркнула, что Егор, «отвоевав» наследство отца, наконец-то, решил самовольно «сдаться» медикам. Помощь врачей была ему необходима, чтобы выжить.

Комментируя нынешнее состояние Егора Зайцева, она сообщила, что ему уже сделали переливание крови.

«Насколько я понимаю, его жизни ничего не угрожает», — заключила она.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Смерть великого дизайнера потрясла общественность. Предварительной причиной смерти модельера названо желудочно-кишечное кровотечение. С ним Зайцев попал в реанимацию, однако спасти его не удалось.

Ранее 5—tv.ru рассказывал, почему сын Славы Зайцева не пошел в полицию из-за кражи драгоценностей отца.