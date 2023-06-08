Я не Слава: исповедь сына великого кутюрье Егора Зайцева

Фото, видео: Личный архив Егор Зайцев; 5-tv.ru

8 июня — 40 дней, как не стало маэстро советской и российской fashion-индустрии Вячеслава Зайцева. Специально для 5-tv.ru его единственный сын раскрыл тайны семейных конфликтов и развеял все слухи.

Модельер Вячеслав Зайцев, открывший миру русскую культуру и показав ее на лучших подиумных площадках всего мира, умер 30 апреля на 86 году жизни. Все произошло внезапно. Ему стало плохо дома и было принято решение экстренно его доставить в больницу. Маэстро был уверен, что после процедур, он, как обычно, поедет домой.

Для России уход Вячеслава Михайловича стал невосполнимой утратой, потому что именно он навсегда изменил советскую моду и подарил женщинам смелые наряды.

«Он подарил веру, что мы не слабые люди. Мы многогранные, мы красивые, мы уверены, мы живем с миром, с надеждой!» — призналась журналистам на похоронах кутюрье певица Надежда Бабкина.

Однако у величия была и обратная сторона медали. В последние несколько десятилетий имя Вячеслава Зайцева шло рядом с чередой скандалов вокруг, как семьи, так и Дома моды, который он так трепетно создавал в Москве на проспекте Мира.

8 июня — 40 дней, как ушел маэстро. Именно в этот день кажется особо важным отдать дань уважения к его личности и развеять всевозможные слухи и домыслы, которые окружали его творчество и личную жизнь. Специально для 5-tv.ru его единственный сын Егор Зайцев пригласил нашу съемочную группу в святая-святых — Московский байк-клуб, где в разговоре с Екатериной Кирилловой произошла практически исповедь того, кто был все эти годы самым близким человеком в жизни великого мастера.

Действительно ли были у Егора конфликты с отцом? Кого папой называет его дочь Маруся? Что происходило в Доме мод в последние 30 лет и как семья пережила несколько рейдерских захватов? Кто такой Николай Головин и почему Вячеслав Зайцев его выгнал из Дома моды? Почему кутюрье был похоронен не на известном кладбище столицы? И что будет с наследием Вячеслава Зайцева в будущем? Все это и не только смотрите в видеоверсии спецвыпуска 5-tv.ru и в последующих новостных материалах.