Возможны сюрпризы: магнитная буря затронет Землю 13 февраля

Фото: www.globallookpress.com / ZUMAPRESS.com

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Негативное влияние очередной солнечной вспышки скрасит красочное зрелище на небосклоне.

Последствия магнитной бури затронут Землю 13 февраля, воздействие продлится двое суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Это следует из данных руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева. Однако, помимо целого ряда негативных последствий солнечной активности, людям достанется и приятный бонус в виде северного сияния.

Предполагается, что пик бури придется на середину дня 13 февраля. Геомагнитные возмущения не должны превысить уровень G2 — умеренная магнитная буря.

Минимальный индекс обозначается как G1, максимальный в шкале — G5. Уровень G3, к примеру, оказывает влияние на функционирование энергосистем и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.

Уровень G5 обычно грозит глобальными проблемами с электросетями и значительными нарушениями в работе спутников. По словам Богачева, во время вспышек 10 и 11 февраля с Солнца были выброшены крупные массы вещества, потому и ухудшение геомагнитной обстановки продлится 13 и 14 февраля.

Эксперт подчеркнул, что современные средства наблюдения не способны проследить за движением солнечных масс до приближения к Земле, поэтому возможны «сюрпризы». Такие, как, например, северное сияние.

«Тем, кто не хочет упустить даже небольшой шанс увидеть данное явление, рекомендую следить за монитором магнитных бурь. Если пик придется на интервал времени с 21:00 до 01:00, вероятность авроральных событий будет очень высока», — сказал Богачев.

Во время магнитных бурь некоторые люди отмечают ухудшение самочувствия — проблемы со сном, скачки артериального давления, головные боли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще в январе Солнце перешло в фазу опаснейших вспышек.