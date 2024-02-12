Почему нам часто снятся кошмары: расшифровка самых популярных страшных снов

Фото: www.globallookpress.com / Franziska Ritter

Стресс в реальной жизни пробуждает кошмар в нереальной.

Почти треть нашей жизни занимает сон. Нет практически ни одного человека, кто не любил бы спать. Но вот видеть сновидения любят не все. Часто они могут быть кошмарными. Человек просыпается весь в поту и с тревогой на душе. Первые секунды может казаться, что все, что происходило во сне, было на самом деле. Это влияет на психическое состояние человека.

Еще в древности люди начали интересоваться сном. Аристотель интерпретировал сон, как пограничное состояние между жизнью и не жизнью. Без сна человек скончается раньше, чем без пищи. Сон очень важен для жизни.

Сновидения формируются под воздействием генерируемых мозгом паттернов активности, которые создают содержание сна по мере его развития во времени. Сны анализируют накопленную за определенное время информацию и формируют рефлексы. Проигрывая различные истории и ситуации в нашей голове во время сна, мозг готовит нас к будущему. Проще говоря, устраивает репетицию. Мозг консолидирует информацию за день, фильтрует ее и отправляет необходимое на долгосрочное хранение в базу памяти.

Во сне мы можем видеть знакомые образы, местность, лица. Мозг интерпретирует всю информацию, которую мы видели, слышали, чувствовали, в том числе, из фильмов, услышанных историй, СМИ и так далее. Эти картинки смешиваются во сне и образуют хаос.

Почему снятся кошмары

Стрессовые ситуации, тревожные события, которые окружают человека даже не напрямую, могут вызывать кошмары. Прием лекарств, употребление алкоголя, чрезмерный прием пищи, беременность, недостаток сна, эндогенные заболевания — все это может спровоцировать страшные сны. Просмотр ужасов также влияет на их появление. Мозг запоминает информацию, которая вызвала у человека яркие эмоции. С кошмарами чаще всего сталкиваются дети.

Жуткие видения представляют собой сон с ярким, реалистичным, угрожающим сюжетом. Они вызывают панику, страх и часто лучше всего запоминаются. Резко пробуждаясь от кошмара, человек быстро становится бодрым. Обычно сюжет кошмара связан с угрозой безопасности человека.

Главное, чтобы они не стали частым явлением. Например, если человек постоянно читает новости о смертях, страшных происшествиях, об убийствах, насилии, войне, а также смотрит фильмы ужасов, читает литературу с криминальным сюжетом — это почти со стопроцентной вероятностью вызовет кошмар. Так как мозг получает только тревожную информацию, которая окутана страхом. В том числе поэтому, нужно радовать себя, окружать любовью, позитивными моментами и потреблять веселый развлекательный контент.

Физические упражнения, медитация, горячая ванна, небольшой перекус перед сном — помогут избавиться от кошмаров. Нужно давать себе отдыхать и окружать себя комфортом.

Преследования

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Один из самых популярных сюжетов ночного кошмара — это преследование. Часто за нами кто-то гонится во сне, но убежать не получается. Обычно это связано с тем, что на подсознательном уровне вы кого-то или чего-то боитесь. Также это может означать, что вокруг вас скопилось много проблем и вы хотите от них убежать.

Незнакомец во сне может символизировать нас самих. Человека что-то может беспокоить, поэтому во сне это беспокойство приобретает вид чудовища или маньяка. Сон о погоне чаще всего означает страх перед чем-то в реальной жизни или в подсознании. Сон, в котором вы видите себя в роли преследователя, предполагает, что сознание преследует ту часть души, которую вы можете бояться.

Если вы увидели этот сюжет, то попробуйте задуматься от чего вы убегаете в реальной жизни. Нужно постараться разгрузиться и побыстрее найти решения для своих проблем.

Падение

Фото: www.globallookpress.com / James Gourley

Кошмар о падении часто заставляет нас резко пробуждаться, а сердце бешено колотиться. Человеку кажется, что вот-вот и он разобьется. После такого сна запоминаются чувства и эмоции, которые человек испытал при падении. Такие сны могут символизировать чувство потери контроля в реальной жизни, неуверенность в себе. Падение во сне связано с чувством страха и беспомощности. Ведь, когда вы падаете, то не можете ухватиться за что-то или позвать на помощь. Вы непрерывно летите вниз и возникает чувство, что спасения нет.

Ощущение падения также может символизировать неспособность достичь целей, страх перед неудачей. Люди, которые боятся неудач, могут избегать сложных задач.

Нужно бороться с чувством беспокойства, с низкой самооценкой. Необходимо признать свой страх и попробовать поговорить с близкими. Поддержка со стороны семьи может значительно улучшить ситуацию.

Потеря близкого

Этот сюжет в особенности пугает детей. Практически каждый человек и так боится потерять близкого в реальной жизни. Но, что означает, когда этот страх проявляется во сне. Самое главное следует помнить, что такие сновидения не считаются вещими. Смерть близкого во сне может предостерегать от неправильных решений и предупреждать об опасностях. Также это может быть сигнал о проблеме в отношениях с этим человеком. Подсознание пытается вытащить все глубинные переживания наружу.

Если близкий человек привиделся мертвым, разберитесь в отношениях с ним, возможно, вас что-то не устраивает. Или же так сказались переживания об этом человеке. Вы можете слишком часто думать о нем. Примечательно, что такой страшный сон может быть предвестником чего-то хорошего в жизни скончавшегося во сне близкого.

Опоздание

Фото: www.globallookpress.com

Этот кошмар часто связан со страхом перед реальным опозданием. Люди постоянно торопятся. Сегодня трудно представить свою жизнь без будильника. Но страх не успеть все равно остается. Особенно перед важными событиями. Например, человек боится проспать самолет или не выспаться перед экзаменами. Страх в реальной жизни пробуждает кошмар в нереальной. Человек боится потерять контроль, он понимает, что не все в его власти.

Для того, чтобы победить этот страх, нужно расслабиться, думать о том, что жизнь не закончится на опоздании. Также такой сон может означать, что вы что-то упускаете, нужно остановиться и обдумать поведение близких рядом с вами, может вы что-то пропустили мимо ушей.

Катастрофы

Фото: Кадр из к/ф «2012», реж. Роланд Эммерих, 2009 г.

Сновидения о землетрясении, цунами, пожарах — могут заставить человека просунуться в слезах. Такие кошмары эмоционально яркие. Появляется чувство безысходности и скорого конца. Сниться это из-за бурных событий в жизни. Конец света — защитный механизм, к которому прибегает наше подсознание, чтобы избежать опустошенного состояния и проблем, вызванных новыми обстоятельствами. Главное, после пробуждения быстро осознать, что все это не правда. Лучше всего сходить выпить воды и съесть что-то вкусное. Переключение тревожных эмоций на удовольствие поможет быстрее забыть страшный сон.

Основная причина кошмаров — это стресс. Во сне пережитые тревожные чувства перерастают в ужасающие истории. Это не является отклонением от нормы. Помощь специалистов может понадобиться только тогда, когда пугающие сновидения начнут отражаться на качестве реальной жизни.

Нужно дружить со своим подсознанием. Уметь распознавать сигналы и трактовать скрытые смыслы. Даже кошмарные сновидения могут помочь разобраться в себе и в отношениях с близкими. Кошмары можно воспринимать с точки зрения ужастика, который не только интересен, но и познавателен.

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