«Удар по могуществу»: Путин рассказал про самую большую ошибку США с долларом

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Вашингтон, используя валюту для внешнеполитической борьбы, навредил сам себе.

Правительство США допустило серьезную ошибку, используя доллар в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Доллар — это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются», — отметил лидер РФ.

Президент также добавил, что в США сохраняется минимальная инфляция. По его словам, она держится на отметке в 3-4%.

«А долг в 33 триллиона доллара — это же эмиссия. Тем не менее это главное оружие сохранение могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по американскому могуществу», — считает Путин.

Он назвал происходящее «глупостью и огромной ошибкой». Сейчас даже союзники Америки начинают сокращать запасы долларов и искать альтернативные возможности для обеспечения собственной безопасности.

К примеру, в России до 2022 года 80% расчетов во внешней торговле происходили в долларах и евро. Однако сейчас эта цифра существенно снизилась.

«Доллар составлял примерно 50%, в наших расчетах с тремя странами. А сейчас, сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не мы же запретили использование доллара. Мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах», — отметил Путин.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме после интервью Путина призвали американцев «не верить его словам».