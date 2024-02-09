Путин: мир изменится вне зависимости от итога событий на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

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Российский лидер дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Изменения в мировом порядке произойдут вне зависимости от итогов конфликта на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Лидер РФ подчеркнул, что к такому выводу пришли даже аналитики в США. Единственный вопрос, который остается открытым, насколько болезненно будут происходить эти изменения.

«Мир все равно поменяется вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине. Мир меняется. Ваши эксперты пишут, что постепенно Штаты все-таки свою позицию меняют в мире. Сами ваши эксперты пишут. Я их читаю просто», — отметил Путин.

Путин: Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия может направить войска в Польшу только в одном случае. Как отметил Владимир Путин, такой вариант развития событий возможен только при нападении европейской страны на РФ.